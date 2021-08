Tokyo 2020, festa al Villaggio olimpico per 2 ori di Tamberi e Jacobs

Nella notte giapponese, cori e applausi hanno accolto il ritorno dei due atleti azzurri - che ieri hanno vinto due storiche medaglie d’oro nel salto in alto e nei 100 metri - alla palazzina italiana. Entrambi hanno ammesso di aver passato la notte senza riuscire a prendere sonno. Tornando alle gare, si sono registrati il pareggio della nazionale di pallanuoto maschile e la sconfitta nella pallavolo femminile: entrambe le squadre erano già qualificate ai quarti Condividi:

Decimo giorno di Olimpiadi a Tokyo, dopo le emozioni regalate ieri all’Italia dall’atletica. Nella notte giapponese, al Villaggio olimpico, gli atleti azzurri hanno aspettato l’arrivo di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per festeggiare i due storici ori conquistati nei 100 metri e nel salto in alto. I due atleti hanno confessato di non essere riusciti a prendere sonno. “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire... non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!", ha scritto Tamberi in un post pubblicato su Instagram. Notte insonne anche per Jacobs, che sui social ha ripostato molti dei messaggi di esultanza dei tifosi italiani: “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano risponderò a tutti”, ha scritto. In un’intervista, poi, ha ribadito: “Io in Texas sono solo nato: da quando ho 10 mesi vivo in Italia e l'Italia è il mio Paese". Alle 10.20 di Tokyo, il velocista azzurro si è presentato in tribuna per assistere alla finale del salto in lungo, sua disciplina iniziale.

La festa al Villaggio olimpico, oggi la premiazione Tamberi e Jacobs sono arrivati al Villaggio olimpico nella notte giapponese, poco prima delle tre. Appena la loro navetta è arrivata davanti alla palazzina italiana, sono scattati i cori e gli applausi: ad accoglierli c'erano praticamente tutti, a partire dal capo missione ai Giochi Carlo Mornati. Tanti gli atleti azzurri presenti, tra i quali molti delle nazionali di basket e pallavolo, che hanno abbracciato i due medagliati e hanno scattato foto. L'abbraccio più prolungato è stato quello col pallavolista Zaytsev, definito "commovente" da chi c'era. Tamberi e Jacobs, che non avevano ancora cenato, sono stati portati alla mensa del Villaggio e lì è scattata un’altra standing ovation. I due atleti sono poi tornati nelle loro stanze, ma alle 6 di Tokyo erano ancora svegli e per smaltire l'adrenalina postavano sui social le loro emozioni. Oggi, intorno alle 19 di Tokyo (le 12 in Italia), distanziate di 10 minuti come le gare, ci saranno le premiazioni dei due.

Pareggio nella pallanuoto maschile e sconfitta nella pallavolo femminile Tornando alle gare, nella notte italiana - per l'ultima giornata dei gironi eliminatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 - si sono registrati il pareggio della nazionale di pallanuoto maschile e la sconfitta nella pallavolo femminile. Le due squadre azzurre, comunque, erano già qualificate per i quarti. Nella pallanuoto maschile, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ungheria: la squadra allenata da Sandro Campagna - a segno con Figlioli (2), Di Fulvio, Echenique e Aicardi - ha chiuso il girone con tre vittorie e due pareggi e nelle prossime ore conoscerà l'avversaria dei quarti di finale. Stessa situazione per la nazionale di pallavolo femminile, alla seconda sconfitta consecutiva dopo le prime tre vittorie: Paola Egonu e compagne sono state superate al tiebreak dagli Usa (21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12 i parziali).

I risultati dell’atletica Dallo stadio Olimpico della capitale giapponese, dove ieri hanno trionfato Tamberi e Jacobs, nelle ultime ore sono arrivate altre notizie positive per la spedizione dell'atletica italiana. Nei 1500 femminili, con il quarto posto nella sua batteria (in 4'05''41), Gaia Sabbatini ha conquistato la qualificazione alla semifinale. Eliminata, invece, Federica Del Buono: con 4'07''70 ha fatto comunque registrare il suo miglior tempo dal 2014. Ci sono due italiane tre le 24 qualificate alle semifinali dei 200 metri femminili: sono Dalia Kaddari e Gloria Hooper, la prima si è qualificata direttamente con il terzo posto nella sua batteria in 23''26, la seconda, quarta , è stata ripescata grazie al tempo di 23''16. Con 7,99 metri, Filippo Randazzo ha chiuso all'ottavo posto la finale del salto in lungo. La medaglia d'oro è stata vinta dal greco Miltiadis Tentoglou con 8,41. Stessa misura del cubano Juan Miguel Echevarria, che però è argento per la seconda misura inferiore a quella del greco (8,09 contro 8,15). In questo caso, a differenza di quanto accaduto ieri con Tamberi e Barshim, non ci sarebbe potuto essere un accordo per l'ex aequo. Bronzo a un altro cubano, Maykel Masso, con 8,21.