Nel 2017 è a Montreal per i campionati del Mondo. Manca Simone Biles, che dopo l’Olimpiade ha scelto di prendersi una pausa dalle competizioni per andare in terapia. A 26 anni Vanessa Ferrari si qualifica per il corpo libero. Ma durante la finale si rompe il Tendine d'Achille: impossibilitata a proseguire, viene portata via dalla pedana in braccio