Tokyo, ginnastica artistica. Biles esce da finale: “Problemi di testa"

La quattro volte campionessa olimpica Usa ha eseguito solo il volteggio. Ha poi lasciato la pedana e non ha proseguito nell'All Around di ginnastica artistica femminile. Si era parlato di un problema alla caviglia, poi smentito da un allenatore del team e dalla stessa atleta, che ha detto di essersi fermata per "problemi di testa" e di doversi concentrare sulla sua salute mentale. Il giorno prima della gara scriveva su Instagram: "Sento il peso del mondo sulle mie spalle". In dubbio la sua prosecuzione ai Giochi

Delusione a Tokyo per la quattro volte campionessa olimpica di ginnastica artistica statunitense Simone Biles, sostituita durante la finale dell'All Around femminile ai Giochi. Dopo essere scesa in pedana per la prova del volteggio, Biles, 24 anni, ha lasciato la zona di gara e ha richiesto un intervento medico. Si era inizialmente parlato di un problema alla caviglia destra, indiscrezione smentita prima da un allenatore del team olimpico e poi dalla stessa atleta. Biles ha dichiarato che a fermarla sono stati "problemi di testa", aggiungendo: "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere". Non è chiaro se continuerà a gareggiare nelle prossime prove in calendario.