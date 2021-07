Olimpiadi 2021, Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale

La campionessa americana della ginnastica artistica si ritira anche dall'all-around “per concentrarsi sulla sua salute mentale”. Ad annunciarlo è stata la sua stessa federazione. La 24enne, già quattro volte campionessa olimpica, si era già ritirata dalla finale a squadre di martedì scorso, ma fino a oggi non era ancora esclusa una sua partecipazione alla finale di domani

Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale all-around delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa la decisione della campionessa americana della ginnastica artistica “per concentrarsi sulla sua salute mentale”. Ad annunciarlo è stata la sua stessa federazione, Usa Gymnastics. La 24enne, già quattro volte campionessa olimpica, si era già ritirata dalla finale a squadre, ma fino a oggi non era ancora esclusa una sua partecipazione alla finale di domani.

“Dopo un'ulteriore valutazione medica, Simone Biles si è ritirata dall'ultima competizione individuale - ha detto la sua federazione - Sosteniamo con tutto il cuore la decisione di Simon e applaudiamo al suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio mostra, ancora una volta perché è un modello per così tanti”.

Biles: "A volte è dura"

Nei giorni scorsi Biles aveva scritto su Instagram: “A volte mi sembra di portare il peso del mondo sulle mie spalle. So che sembra che la pressione non mi scalfisca ma a volte è dura”. Resta solo da capire se ora l’atleta deciderà di presentarsi domenica per la finale al volteggio e alle parallele asimmetriche, lunedì nel corpo libero e martedì nella trave, o se sarà ancora bloccata.