Tokyo 2020, notte di festa al Villaggio olimpico per Jacobs e Tamberi

Una notte indimenticabile quella della festa azzurra a Tokyo. Dopo i due storici ori conquistati nei 100 metri e nel salto in alto, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono tornati nella notte al Villaggio olimpico. Ad aspettarli davanti a Casa Italia c’erano tutti, a partire dal capo missione ai Giochi, Carlo Mornati. Ad applaudire i due campioni era presente anche l’Italbasket. In alcuni video sui social si vedono Danilo Gallinari, Alessandro Pajola, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, correre ad abbracciare Gimbo, da sempre grande appassionato di pallacanestro. L'abbraccio più lungo col capitano della squadra di pallavolo Ivan Zaytsev, che ha anche portato le borse dei due in camera. ( MEDAGLIERE - TUTTI I SUCCESSI DELL'ITALIA ).

La notte insonne

Dopo un rapido collegamento video per un'ultima intervista, Jacobs e Tamberi, che non avevano ancora cenato, sono stati portati alla mensa del Villaggio, aperta 24 ore al giorno. Nel refettorio olimpico li ha accolti un’altra standing ovation dei presenti. I due campioni sono poi tornati nelle loro stanze, ma hanno passato una notte insonne. A testimoniarlo i post sui social pubblicati alle 6 di Tokyo: per smaltire l'adrenalina hanno risposto sui social ai tanti fan e hanno condiviso le loro emozioni. “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire... non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!", ha scritto Tamberi in un post pubblicato su Instagram. Anche il velocista azzurro sul suo profilo ha postato molti dei numerosissimi messaggi di esultanza sui social da tifosi italiani. "Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano risponderò a tutti", ha scritto. "Io in Texas sono solo nato: da quando ho 10 mesi vivo in Italia, e l'Italia è il mio Paese", ha ribadito Jacobs.