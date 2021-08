1/11 ©Ansa

Dieci minuti passati alla storia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che hanno regalato all'Italia due ori grazie alle prodezze di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Marcell Jacobs nei 100 metri. Il mondo dello spettacolo, come il resto dell'Italia, non poteva non festeggiare gli straordinari risultati azzurri. Da Morandi a Fedez: ecco l'esultanza dei vip per le medaglie dell'atletica

Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi nella storia