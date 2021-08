1/15 ©Ansa

Due ori in dieci minuti per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, due vittorie importanti e da record. Prima Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia nel salto in alto ex aequo con il qatariota Barshim. Entrambi hanno concluso la gara a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi. Poco dopo Marcell Jacobs è diventato l’uomo più veloce del mondo e recordman europeo sui 100 metri con i suoi 9”80

Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi nella storia