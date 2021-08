Chi è Chiara Bontempi: la fidanzata di Gianmarco Tamberi

Il nome di Chiara Bontempi nelle scorse ore è diventato molto celebre, nonché molto virale, ovviamente: si tratta della fidanzata di Gianmarco Tamberi, l'altista italiano che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, diventando uno dei nostri fiori all'occhiello (negli ultimi mesi siamo arrivati a comporre un vero e proprio bouquet da mettere all'occhiello, tra vittorie italiane all'Eurovision, agli Europei e adesso anche alle Olimpiadi). Parte del merito della medaglia conquistata da Tamberi va proprio a lei, alla sua compagna che a breve diventerà sua moglie. È stata lei, infatti, a incoraggiarlo nei momenti più critici e duri. Compreso quello recentissimo, ossia il grave infortunio che rischiava di mettere la parola fine ai sogni dell'altista targati Tokyo. Prima della sua vittoria (che ha preceduto quella di Marcell Jacobs ai 100 metri), Tamberi ha subìto un infortunio che è coinciso con uno dei momenti più difficili del suo percorso professionale. E a sostenerlo, incoraggiandolo a non arrendersi mai, è stata proprio Chiara Bontempi. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, e soprattutto Chiara, che ha messo spesso davanti le mie ambizioni a tutto il resto per permettermi di arrivare fino a qui”. Queste le parole molto significative di Gianmarco Tamberi dopo la sua storica vittoria. E l'ha voluta poi salutare direttamente, guardando la telecamera ed esclamando un innamoratissimo “Ciao Amore!”.

Chiara Bontempi ha 26 anni: classe 1995, è nata ad Ancona. È la fidanzata del saltatore in alto da ben 11 anni: i due si sono legati sentimentalmente nel lontano 2009, quando ancora erano giovanissimi. È marchigiana di origine, proprio come il campione (che è nato nel 1992 a Civitanova Marche).

La proposta di matrimonio

Poco prima della partenza per Tokyo, Gianmarco Tamberi ha fatto a Chiara Bontempi la proposta di matrimonio. Il lieto annuncio è stato condiviso da Chiara stessa sul suo profilo di Instagram, con parole piene di emozione.



“Non trovo le parole… L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, ti direi di sì ogni singolo giorno”, queste le parole commoventi che Chiara ha utilizzato per corredare la foto di un bacio con il suo "Gimbo". La proposta è stata fatta ad Ancona, città natale della ragazza, presso il ristorante La Torre Numana, come la geolocalizzazione del post di Tamberi testimonia.