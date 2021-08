Nella decima giornata delle Olimpiadi, numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Alcuni di loro si giocano anche le medaglie. Vanessa Ferrari punta al podio nella prova al corpo libero, la coppia Lupo-Nicolai è impegnata negli ottavi di beach volley contro gli avversari della Polonia. In campo anche l’Italvolley femminile per il primo posto del girone contro gli Usa, stesso discorso per il Settebello contro l’Ungheria. Attesa per la finale del salto in lungo di Randazzo. Tutti gli appuntamenti