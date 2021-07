Olimpiadi Tokyo 2020, Pellegrini in finale 200 sl: è record

L'azzurra si è qualificata concludendo al terzo posto la seconda semifinale con il crono di 1'56"44. È la prima nuotatrice nella storia a conquistare la quinta finale olimpica nella stessa prova: “Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo. Domani sarà divertente, sarà l'ultima”. Ceccon quarto nel dorso con nuovo record italiano. Le italiane della spada - Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (riserva Alberta Santuccio) - sconfitte in semifinale dall'Estonia Condividi:

Proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia segna un nuovo record con Federica Pellegrini (TUTTI I SUCCESSI DELLA "DIVINA": FOTOSTORIA). L’azzurra si è qualificata per la finale dei 200 stile libero: per lei è la quinta finale olimpica nella stessa prova, un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice. "Senza prenderci troppo in giro, era un po' l'obiettivo di questa Olimpiade prendermi questa quinta finale, con un anno di ritardo, alla rincorsa, sono veramente contenta. Domani sarà divertente, sarà l'ultima”, ha detto Pellegrini dopo la qualificazione. Nel tennis Olimpiade finita per Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale WTA del tennis e ultima tedofora alla cerimonia d'apertura: la giapponese ha perso al terzo turno 1-6, 4-6 con la ceca Marketa Vondrousova (TUTTE LE MEDAGLIE DELL'ITALIA).

La gara di Federica Pellegrini e la finale approfondimento Nuoto, tutti i successi di Federica Pellegrini alle Olimpiadi Pellegrini ha concluso al terzo posto la seconda semifinale dei 200 stile libero con il crono di 1'56"44 alle spalle dell'americana Ledecky (1'55"34) e della ceca Seemanova (1'56"14). La finale e' in programma domani alle ore 10,41 locali (le 3,41 in Italia). La nuotarice veneta domani dovrà vedersela con Ariarne Titmus (Australia/1'54"82 nella semifinale odierna), Sb Haughey (Hong Kong/1'55"16), Kathy Ledecky (Usa/1'55"34), Junxuan Yang (Cina), Barbora Seemanova (Repubblica Ceca), Penny Oleksiak (Canada) e Madison Wilson (Australia).

Pellegrini: “Parigi 2024? Grazie, ma no”

approfondimento Da Luigi Samele a Daniele Garozzo, tutte le medaglie azzurre a Tokyo "Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto - ha detto Pellegrini - Sono strafelice. È tutto molto bello. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile". "Parigi 2024? Grazie, ma no - ha aggiunto con il sorriso la “Divina”- Il mio corpo mi sta chiedendo già il ritorno, con i minuti di interessi. Domani voglio godermela fino alla fine. Sarà molto divertente, forse come la prima finale olimpica per me". "Sono contenta per tutto, per il mio staff, da Matteo (Giunta, tecnico e compagno, ndr), il mio fisioterapista, la Bruna, Tiziana Balducci la mia dottoressa, il mio nutrizionista e dottore - ha proseguito Pellegrini -, la mia famiglia che è uno staff integrante, e i miei cani. Se domani penso a una medaglia? Non sono una che si prende in giro, domani il reparto medaglie per me è chiuso. Non mi smonto ma non è raggiungibile per me in questo momento. Con l'età ho imparato a pormi obiettivi fattibili. Difficili, ma fattibili e senza sognare l'impossibile. Chi la vince domani? Titmus, e andrà anche molto vicina al record del mondo".

Nuoto, Ceccon quarto nei 100 dorso: nuovo record italiano approfondimento Olimpiadi di Tokyo 2020, il medagliere dell'Italia A Tokyo Thomas Ceccon è arrivato quarto nella finale dei 100 dorso con il tempo di 52'' 30, nuovo record italiano. Il bronzo, vinto dall'americano Murphy, gli è sfuggito per soli undici centesimi. La medaglia d'oro è stata vinta dal russo Rylov con 51''98, due centesimi meglio del connazionale Kolesnikov. "Sono un po' arrabbiato: peccato per la medaglia di bronzo", ha detto Ceccon pochi minuti dopo aver concluso la gara. "Comunque - ha aggiunto - non pensavo di andare così forte e quindi sono contento per il record italiano. Adesso però sono un po' stanco", ha detto l'azzurro che ieri è stato uno dei quattro protagonisti dello storico argento vinto dalla staffetta 4x100 stile libero.

Spada donne, in semifinale l'Italia sconfitta dall'Estonia approfondimento Olimpiadi, da Roma ’60 a Tokyo 2020: tutti i portabandiera dell’Italia Nella semifinale della gara a squadre di spada femminile, l'Italia è stata sconfitta dall'Estonia per 42-34. Le azzurre - Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (riserva Alberta Santuccio) - torneranno in pedana per la finale per il bronzo alle ore 18.30 giapponesi (le 11.30 italiane) con la perdente della semifinale Cina-Corea.