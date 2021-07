Olimpiadi, da Roma ’60 a Tokyo 2020: tutti i portabandiera dell’Italia

7/15 ©Ansa

Alle Olimpiadi di Mosca del 1980 si sfilò senza bandiera, quindi bisogna arrivare a Los Angeles 1984 per un nuovo portabandiera: in quel caso toccò a Sara Simeoni. La campionessa di salto in alto in quell’edizione vinse l’argento (così come a Montreal nel ’76) mentre a Mosca trionfò vincendo la medaglia d’oro