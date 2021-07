Olimpiadi Tokyo, oggi cerimonia di apertura con lo stadio semivuoto

Inaugurazione in tono minore a causa dell'emergenza Covid. Sugli spalti 950 invitati ufficiali nonostante la capienza di 68mila spettatori. Distanziamento anche tra le delegazioni dei 206 Paesi partecipanti durante la parata inaugurale della 32esima edizione. Non ci sarà l'ex premier Shinzo Abe Condividi:

Tutto pronto a Tokyo per la cerimonia di apertura della 32esima edizione delle Olimpiadi, le prime nella storia che si svolgeranno senza pubblico a causa dell'emergenza Covid, che già l'anno scorso ha costretto al rinvio della kermesse. Alle 13 italiane di oggi (le 20 in Giappone), il Sol Levante dà ufficialmente il via ai Giochi allo stadio Olimpico della capitale, davanti all'imperatore Naruhito. Le competizioni (alcune già partite nei giorni scorsi) si svolgeranno fino al 9 agosto ed in gara ci saranno 11mila atleti malgrado il virus, che continua a fare positivi anche al Villaggio Olimpico. L'Italia va a caccia di medaglie. "Dobbiamo arrivare almeno a 30, spero con più degli otto ori presi a Rio. Serviranno a promuovere la campagna per i vaccini”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Dove e come si svolgerà la cerimonia di apertura vedi anche Olimpiadi Tokyo 2020, la cerimonia di apertura e l'ordine di sfilata Lo stadio Olimpico, invece delle 68.000 persone previste, accoglierà 950 invitati ufficiali, per il resto sarà deserto. Le delegazioni dei 206 Paesi saranno ridotte ai minimi termini per evitare contatti a rischio Covid e per snellire la kermesse, che durerà comunque tre ore e mezzo e si concluderà poco prima della mezzanotte locale. La cerimonia inizierà con uno show inaugurale organizzato dal Paese ospitante tra musiche e coreografie, a cui seguirà la tradizionale accensione del Braciere Olimpico. Il discorso di apertura sarà affidato come di consueto al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Poi ci sarà la parata dei Paesi partecipanti che sfileranno guidati dai rispettivi portabandiera: 204 nazioni, per un totale di 206 delegazioni (inclusi il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti sotto bandiera del Comitato Olimpico Internazionale).

L'ex premier Shinzo Abe non ci sarà vedi anche Jessica Rossi e Elia Viviani, i portabandiera dell'Italia a Tokyo 2021 Non sarà presente l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, che aveva fortemente contribuito all'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici alla capitale del Giappone avvenuta nel 2013 in occasione della Sessione del Cio a San Pietroburgo. Abe, primo ministro dal settembre 2006 al settembre 2007 e successivamente dal fine 2012 al settembre 2020, alla cerimonia di chiusura dell'edizione del 2016 a Rio de Janeiro si era vestito come il popolare personaggio Nintendo Mario. Shinzo Abe, 66 anni, il 24 marzo del 2020, assieme al presidente del Cio, Thomas Bach, aveva deciso il primo storico posticipo delle Olimpiadi causato dalla pandemia di Covid-19.

La maggioranza dei giapponesi contraria ai Giochi approfondimento Olimpiadi, da Roma ’60 a Tokyo 2020: tutti i portabandiera dell’Italia Un'assenza quella di Abe che ricalca l'atmosfera mesta attorno a questa edizione dei Giochi. La forte contrarietà alle Olimpiadi da parte del popolo giapponese non è solo nei numeri, si parla dell'80% anche se questa cifra con l'avvicinarsi della cerimonia d'apertura sembra essersi ridotta. Osservando il contesto olimpico all'esterno delle venus - i siti di gara - in città ci sono pochi riferimenti all'evento che sta per iniziare. Gli autobus dell'organizzazione sono anonimi e non c'e' l'Olympic lane, la corsia olimpica. Nella capitale nipponica gli striscioni dell'organizzazione 'Tokyo 2020' di colore bianco, rosa e rosso granata, sono presenti solo nei pressi dei palazzetti e stadi che ospiteranno le gare, all'esterno del centro stampa e qualcuno in centro città. Non ci sono autobus ufficiali, ovvero non sono brandizzati come in altre edizioni.

Atlete e atleti in gara, dalla più giovane alla più anziana leggi anche Olimpiadi di Tokyo, tutto quello che c'è da sapere Nonostante le defezioni causate dal virus, saranno 11mila gli atleti in gara. Hend Zaza, 12 anni, giocatrice di ping pong siriana, è la più giovane partecipante. Mary Hanna, 66 anni, cavallerizza australiana, la più anziana. Hanna è alla quinta Olimpiade ed è la seconda atleta più anziana di sempre delle Olimpiadi. Il primato spetta alla britannica Lorna Johnstone, sempre nell'equitazione, che a Monaco di Baviera '72 gareggiò all'età di 70 anni. Zaza è, invece, la quinta atleta più giovane delle Olimpiadi moderne, la più giovane di sempre nel tennistavolo.