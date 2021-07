Lei è campionessa olimpica nel tiro a volo, specialità Trap, a Londra 2012; lui invece nell'Omnium del ciclismo su pista a Rio de Janeiro 2016. I due atleti saranno gli alfieri dell'Italia ai Giochi Olimpici, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto in Giappone. Il doppio alfiere è un'assoluta novità, in linea con le indicazioni del Cio per la parità di genere