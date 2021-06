3/8 ©Ansa

Vincere e basta, senza pensare in quale parte del tabellone si finirà a partire dagli ottavi. E' la filosofia del ct Roberto Mancini (nella foto) che nella conferenza stampa ha escluso che la sua squadra possa giocare, facendo calcoli. "Solitamente si gioca per vincere - ha detto il ct - noi andiamo in campo per questo, è il nostro principio e terremo fede a questo. Giocheremo per vincere una gara difficile, visto che è la terza in dieci giorni”

Mancini: "Contro il Galles per vincere, nessun biscotto"