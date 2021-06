Europei 2020, il calendario delle partite dell’Italia

Se gli azzurri dovessero, come ci auguriamo, rispettare il pronostico che li vede favoriti per la vittoria del Gruppo A, i ragazzi di Mancini andrebbero a giocare in Inghilterra, a Wembley, l’ottavo di finale. Il match si disputerebbe il 26 giugno contro la seconda qualificata del gruppo C, che comprende Olanda, Macedonia del Nord, Ucraina e Austria. Già deciso anche l’orario di questo ottavo di finale: si giocherà alle 21.

Dove e quando gioca l’Italia se passa il girone come seconda o terza

Nel caso in cui l’Italia dovesse qualificarsi come seconda del girone, giocherebbe gli ottavi di finale contro la seconda classificata del Gruppo B, quello che comprende Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Anche in questo caso si giocherebbe il 26 giugno ma non a Londra: l’ottavo in questione è programmato alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam alle ore 18. Infine, nell’ipotesi in cui gli azzurri arrivassero agli ottavi di finale come una delle migliori terze, sarebbe più indefinito il cammino dei ragazzi di Mancini. In questo caso, infatti, si giocherebbe a Siviglia, Bucarest o Glasgow. La città, il luogo e l’incrocio con gli altri gironi andranno definiti in base al piazzamento tra le quattro squadre che accedono alla fase a eliminazione diretta come migliori terze nella fase a gironi.