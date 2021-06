11/12 ©Ansa

Le italiane in tabellone erano quattro. La 20enne marchigiana Elisabetta Cocciaretto, ripescata come lucky loser dalle qualificazioni, è stata sconfitta al primo turno dalla rumena Ana Bogdan. Bene invece Martina Trevisan (in una foto d'archivio): la fiorentina ha superato in tre set la belga Alison Van Uytvanck e ora troverà la romena Simona Cirstea