Tennis, Nadal batte Djokovic 3-0 e vince a Parigi per la 13a volta

Per lo spagnolo è il ventesimo Slam in carriera, eguagliato il record di Federer. Con Nole finisce 6-0, 6-2, 7-5

La terra rossa di Parigi ha un solo padrone. Rafael Nadal schianta Novak Djokovic in una finale senza storia. Un 3-0 netto e veloce, con cui lo spagnolo fa tredici al Roland Garros e 20 Slam: record di Federer eguagliato. Per il maiorchino la conferma di un dominio praticamente incontrastato sulla superficie e nel torneo francese, un 6-0, 6-2, 7-5 che non lascia possibilità di replica al numero 1 del mondo, costretto a inchinarsi al padrone di casa di Parigi.

Due set senza storia

Il primo set è un one man show, Djokovic perde tre volte il servizio e non vince nemmeno un game. Quello che si vede in finale è un Nole che sembra troppo brutto per essere vero, a cui non riesce nulla, che subisce totalmente il dominio di Nadal, mentale prima ancora che fisico e tecnico. Il numero 1 del mondo ci mette sette game e un set pieno per sbloccarsi, facendo comunque fatica a tenere il servizio in apertura di secondo set, costretto ancora a rispondere alle palle break di Nadal. Lo spagnolo fa break nel terzo e nel quinto game e lascia solo due giochi all’avversario.