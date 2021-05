Tennis, Naomi Osaka si ritira dal Roland Garros

La giocatrice, numero 2 del ranking Wta, ha annunciato su Twitter la sua decisione, provocata dalle polemiche seguite all'annuncio di non voler partecipare alle conferenze stampa. Per questo era stata multata e minacciata di squalifica

Addio Roland Garros. Naomi Osaka, numero 2 al mondo del ranking Wta, ha annunciato su Twitter che si ritira dall'Open di Francia. La scelta è maturata dopo giorni di polemiche per la sua decisione di non prendere parte alle conferenze stampa post match. Una dichiarazione d'intenti diventata realtà in Francia, che ha portato l'organizzazione del Grand Slam a comminarle una multa di 15mila dollari e minacciarla di squalifica.

"La cosa migliore per il mio benessere e per gli altri"

Così Osaka ha deciso di uscire da sola, di sua spontanea volontà: "La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis", scrive la giapponese. Osaka aveva motivato la decisione di non partecipare alle conferenze stampa per quella che, a suo modo di vedere, è la mancanza di rispetto che i giornalisti denotano nei confronti degli atleti e della loro salute mentale, con domande che ne minano le sicurezze e l'autostima, spingendoli spesso a subire la pressione oltre misura.