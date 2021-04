Serie A, i risultati in diretta: Fiorentina-Juve 1-0, Inter-Verona 0-0

Punti pesanti in palio al Franchi di Firenze nel match tra Fiorentina e Juventus. I padroni di casa sono in vantaggio 1-0 con un rigore di Vlahovic al minuto 29. A San Siro, invece, l’Inter ospita l’Hellas Verona: il primo tempo è terminato senza reti. Nell’anticipo delle 12.30 l'Udinese batte il Benevento fuori casa per 4-2. Alle 18 c’è Cagliari-Roma, il posticipo è Atalanta-Bologna. Domani Torino-Napoli e Lazio-Milan. Nelle partite del sabato, Genoa vittorioso in casa contro lo Spezia per 2-0, Parma-Crotone finisce con uno spettacolare 4-3 in favore dei calabresi e il Sassuolo centra la sua quarta vittoria consecutiva grazie all’1-0 sulla Sampdoria (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori