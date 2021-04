Superlega, 11 club di A: "Conseguenze per Juve, Milan, Inter"

A firmare la lettera inviata a Del Pino per la convocazione di una assemblea urgente sono Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari. L'accusa ai tre club è quella di aver agito di nascosto creando un evidente e grave danno per tutto il calcio italiano

Undici club di Serie A (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) hanno scritto una lettera per chiedere al presidente della Lega Calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, la convocazione in via d'urgenza di un'assemblea "che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze", per il progetto della Superlega.