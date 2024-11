Pogba-Juventus, ufficiale la risoluzione contrattuale

Le due avventure in bianconero

Tra il 2012 ed il 2016, infatti, la prima volta di Pogba in bianconero era stata ricca di successi. Il centrocampista francese vince quattro scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, ma soprattutto si propone come uno dei giocatori più forti nel suo ruolo, tanto che il suo valore di mercato aveva superato addirittura i 100 milioni, quelli cioè pagati dal Manchester United per acquistarlo dai bianconeri. Poi, però, inizia la parabola discendente del Polpo che nel 2022 risceglie la Juve per provare a tornare grande, dopo l'esperienza inglese. Una serie di infortuni, fino poi al caso doping del settembre 2023, non portano però all'obiettivo del francese. Una maxi-squalifica inziale sembra rappresentare la fine della sua carriera, anche se ad inizio ottobre arriva lo "sconto" che prevede il rientro in campo a marzo 2025. "La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale", ha scritto la Juve congedando il francese. E Pogba ha voluto salutare i suoi tifosi sui social. "Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile - ha scritto Pogba su Instagram - mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l'affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juve".