Superlega, “Tutto in 48 ore”. Lo speciale di Sky TG24 e Sky Sport

L'instant doc di Sky, che andrà in onda domenica 25 aprile alle 14:30 e alle 21, raccoglie immagini e dichiarazioni seguite all'annuncio del 18 aprile, riflessioni di esperti e commentatori italiani e stranieri, nel tentativo di capire come, quando e perché è nata l'idea della Superlega, poi tramontata dopo appena due giorni. Lo speciale ripercorre i momenti chiave della vicenda. Il video con l'anticipazione

La rivoluzione del calcio europeo dura appena due giorni. I dodici club che si erano lanciati nell'avventura della Superlega hanno rapidamente fatto dietrofront, costretti da un'alleanza inedita e compatta formata da tifosi, governi, istituzioni sportive e commentatori. Lo speciale "Tutto in 48 ore", realizzato da Sky TG24 e Sky Sport, ripercorre i due giorni frenetici e avvincenti in cui il mondo del calcio sembrava sul punto di cambiare radicalmente volto (RIVOLUZIONE FALLITA IN 48 ORE – LE TAPPE).