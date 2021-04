Serie A, 32ma giornata: pari Atalanta-Roma. Napoli-Lazio 2-0. LIVE

Pari all'Olimpico tra Roma e Atalanta. La squadra di Gasperini è andata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Malinovskyi, nella ripresa l'1-1 di Cristante. Espulsi Gosens al 69' e Ibanez al 95', entrambi per doppia ammonizione. I bergamaschi raggiungono la Juventus al terzo posto a quota 65 punti. I giallorossi restano settimi a quota 55. Nel secondo posticipo della 32esima giornata, in programma oggi, altra sfida che conta molto in chiave europea tra Napoli e Lazio. La squadra di Gattuso passa in vantaggio con un rigore di Insigne concesso dopo 'On field review'. Dopo 5' arriva il raddoppio di Politano. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).