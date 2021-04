Verona-Fiorentina 1-2: gol e highlights della partita di Serie A

Nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, tre punti d'oro per i viola ottenuti al Bentegodi, che valgono il provvisorio +8 sul Cagliari terzultimo. Nel primo tempo attenti Dragowski e Silvestri, la sblocca Vlahovic su rigore prima dell'intervallo. Caceres firma il raddoppio, inutile il guizzo di Salcedo. Il Verona non vince in casa due mesi, mentre è il primo successo per Iachini dal suo ritorno a Firenze

Nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, la Fiorentina vince fuori casa per 1-2 contro il Verona. Tre punti d'oro per i viola ottenuti al Bentegodi, che valgono il provvisorio +8 sul Cagliari terzultimo. Nel primo tempo attenti Dragowski e Silvestri, la sblocca Vlahovic su rigore prima dell'intervallo. Caceres firma il raddoppio, inutile il guizzo di Salcedo. Il Verona non vince in casa due mesi, mentre è il primo successo per Iachini dal suo ritorno a Firenze.

La cronaca della partita

Al 18' il Verona sfiora il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lasagna colpisce di testa e Venuti salva sulla linea. Al 45’ rigore per la Fiorentina per un fallo di Barak su Bonaventura. Dal dischetto va Vlahovic, che non sbaglia. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano al 65’, con Caceres che si coordina e calcia in rete di destro, approfittando della confusione in area dopo un corner. Al 72’ accorciano i padroni di casa: splendido il lancio del neoentrato Zaccagni per l'inserimento di Faraoni che, di testa, mette in mezzo di prima intenzione: tutto facile per Salcedo. Al 95' clamoroso contropiede non sfruttato da viola, Martinez Quarta calcia tra le braccia di Silvestri.