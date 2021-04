Serie A, 31ma giornata: Milan ok. Atalanta-Juve 0-0. Le partite live

Vincono i rossoneri in casa grazie a una rete di Rebic e a un’autorete di Scamacca. Inutile il gol di Destro del momentaneo 1-1. Alle 15 importante match in zona Champions tra l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Pirlo senza Cristiano Ronaldo. Allo stesso orario anche Lazio-Benevento e Bologna-Spezia. Alle 18 in campo Torino e Roma, mentre il posticipo è tra Napoli e Inter alle 20.45

Alle 15 a Bergamo si gioca Atalanta Juventus. Senza Cristiano Ronaldo, assente per problemi fisici, Pirlo si affida a Dybala in coppia con lo spagnolo Morata. Gasperini punta sull’attacco tutto colombiano formato da Zapata e Muriel. Si tratta di uno scontro diretto per l’appassionante lotta in zona Champions League. A proposito di lotta per l’Europa più prestigiosa, la Lazio – non troppo distante dalla zona alta della classifica – ospita il Benevento di Pippo Inzaghi impegnato nella lotta per non retrocedere. Un po’ più tranquilla, invece, la situazione di Bologna e Spezia che si affrontano al Dall’Ara (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)

Partite delle 15

Atalanta – Juventus 0-0

Lazio – Benevento 1-0

Bologna – Spezia 1-0