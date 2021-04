Serie A: Sampdoria-Verona 3-1, Crotone-Udinese 1-2. Video e highlights

La 31esima giornata di campionato si è aperta con i due match di sabato pomeriggio. A Marassi la squadra di Ranieri vince con i gol di Jankto, Gabbiadini e Thorsby. Allo Scida i friulani si impongono in trasferta con una doppietta di De Paul. Alle 18 in campo Sassuolo-Fiorentina. In serata il match salvezza tra Cagliari e Parma Condividi:

Il weekend della 31esima giornata del campionato di Serie A si è aperto con i due anticipi del sabato pomeriggio. Nei match delle ore 15, a Marassi la Sampdoria ha battuto 3-1 il Verona con i gol di Jankto, Gabbiadini e Thorsby. Allo Scida invece l'Udinese si è imposta per 2-1 in trasferta con una doppietta di De Paul (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Nella giornata di sabato il calendario prosegue con altre due partite: alle 18 scendono in campo Sassuolo e Fiorentina, mentre in serata, alle 20.45, si gioca il match tra Cagliari e Parma, ultima possibilità per entrambe per provare una difficile rimonta salvezza.

Crotone-Udinese 1-2 (HIGHLIGHTS) leggi anche Serie A 30ma giornata, vincono tutte le big: video, gol e highlights Una doppietta di De Paul, espulso al 90', e l’Udinese torna al successo dopo un mese. Inutile l’ennesimo gol di Simy, che su rigore trova il momentaneo pareggio e nel finale sfiora il 2-2 colpendo un palo: settima partita consecutiva in gol per il nigeriano, che in classifica marcatori sale a quota 17. Il Crotone perde però la quinta gara di fila e vede avvicinarsi la retrocessione. Il tabellino: Crotone-Udinese 1-2 41' e 74' De Paul (U), 68' rig. Simy (C) CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (82' Riviere); Pereira (46' Rojas), Messias, Petriccione (77' Cigarini), S. Molina, Reca; Ounas (77' Zanellato), Simy. All. Cosmi UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; N. Molina (92' Becao), De Paul, Walace (70' Arslan), Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski (70' Forestieri). All. Gotti

Espulso: De Paul al 90' per rosso diretto

Ammoniti: Pereyra (U), Forestieri (U)