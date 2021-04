Serie A, Spezia-Crotone 3-2. Alle 18 Parma-Milan. Risultati in diretta

La 30esima giornata si apre con tre anticipi. Alle 15 la sfida salvezza tra Spezia e Crotone è finita 3-2, con la squadra ligure che ha ribaltato il risultato nel recupero. A segno Djidji e Simy per gli ospiti, Verde, Maggiore ed Erlic per i padroni di casa. Alle 18 Parma e Milan vanno alla ricerca di tre punti importanti: diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Alle 20.45 chiude il sabato Udinese-Torino Condividi:

Spezia-Crotone, la cronaca della partita Finisce 3-2 il primo anticipo di oggi tra Spezia e Crotone. Nel primo tempo i calabresi costruiscono di più. A sbloccare il risultato, al 40’, è un gran gol di Djidji: spalle alla porta, con una parabola perfetta, il difensore segna la prima rete in A e porta in vantaggio il Crotone. Nella ripresa lo Spezia è più intraprendente e, al 63’, trova il pareggio: sponda di testa di Marchizza, Verde si sistema il pallone e infila Cordaz sul primo palo. Al 78’ Crotone di nuovo in vantaggio: Simy, al suo primo tiro della partita, trova il gol numero 16 in campionato. Ma non è finita: all’89’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Maggiore riporta il risultato in parità. Tre minuti dopo, a recupero quasi finito, Erlic colpisce di testa e ribalta la partita. La sfida salvezza finisce 3-2 per lo Spezia.

Il tabellino di Spezia-Crotone 3-2 (GLI HIGHLIGHTS) 40' Djidji (C), 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89' Maggiore (S), 92' Erlic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' Galabinov), Ricci (46' Sena), Maggiore; Verde (69' Agudelo), Nzola, Gyasi (46' Farias). All. Italiano CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (69' Zanellato), Petriccione, Benali (39' Magallan), Reca; Messias; Ounas (81' Di Carmine), Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Reca (C), Ismajli (S)

Alle 18 Parma-Milan Il secondo anticipo, alle 18 allo stadio Tardini, è Parma-Milan. La squadra di D'Aversa cerca un risultato di prestigio per mantenere vive le residue speranze di salvezza, quella di Pioli - con l'Inter capolista distante ormai 11 punti - vuole portare a casa la vittoria per mantenere le distanze dalle altre pretendenti in zona Champions. Lunga la lista di indisponibili e acciaccati in casa Parma: dietro si rivede Gagliolo al centro, con Pezzella in fascia; davanti gioca Man, con Kucka che torna a centrocampo. Tra i rossoneri, Kalulu si prende la fascia destra, con Saelemaekers che torna nei tre avanzati a supporto di Ibra, Rebic titolare sulla trequarti sinistra.

Le formazioni ufficiali di Parma-Milan PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Gi. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D'Aversa MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Alle 20.45 Udinese-Torino Alla Dacia Arena si affrontano alle 20.45 Udinese e Torino. I granata, reduci dal derby finito 2-2 e con una partita in meno, hanno bisogno di punti salvezza per staccare il Cagliari: devono fare a meno di Sirigu e Singo, mentre in avanti c’è Verdi alle spalle di Belotti e Sanabria. I padroni di casa ci tengono a replicare il risultato dell’andata, quando finì 2-3 per i friulani. La squadra di Gotti recupera Samir, ma perde Nuytinck.