Benevento-Sassuolo 0-1: video, gol e highlights del match di Serie A

La cronaca di Benevento-Sassuolo

vedi anche

Serie A 30ma giornata, vincono tutte le big: video, gol e highlights

A Benevento partita bloccata per buona parte del primo tempo: il Sassuolo mantiene il possesso palla ma, a parte due occasioni con Maxime Lopez e Locatelli, non è mai pericoloso; chiusi i padroni di casa, attenti a non concedere spazi. A sbloccare il risultato è una giocata individuale al 45’: guizzo sulla sinistra di Boga, che mette il pallone al centro, Barba prova ad anticipare Raspadori ma insacca nella sua porta. È 1-0 per il Sassuolo. Nel secondo tempo i neroverdi provano a chiuderla: traversa di Boga e occasioni per Djuricic e Raspadori. Il Benevento prova a buttarsi in attacco e al 93’ va vicinissimo al pareggio: Consigli salva prima sul colpo di testa ravvicinato di Glik e poi su un tiro da fuori deviato. Finisce 1-0 per il Sassuolo.