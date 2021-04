Serie A, Bologna-Inter: dove vederla e le probabili formazioni

Nel posticipo della 29esima giornata di campionato, Mihajlovic e Conte avversari alle 20:45 al Dall'Ara (diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). Padroni di casa senza Skorupski: possibile chance per Ravaglia tra i pali. In attacco Palacio squalificato, Skov Olsen favorito su Orsolini. Inter con Ranocchia per De Vrij in difesa. Eriksen e Young in vantaggio su Gagliardini e Darmian