9/12 ©Ansa

I granata hanno perso la scorsa giornata per 1-0 a Genova contro la Sampdoria. Problemi in difesa per Davide Nicola: Nkoulou si è negativizzato dal Covid-19 ma è fermo da fine febbraio. Titolare Buongiorno accanto a Izzo e Bremer. Senza Singo, fermato da una distrazione al retto femorale, sulle fasce ci sono Vojvoda e Ansaldi. In mezzo al campo Mandragora e Rincon. In avanti il tandem Belotti-Sanabria con Verdi di supporto

Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: video, gol e highlights