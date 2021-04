Serie A, tutti i risultati della 29esima giornata

Nel sabato di campionato, Muriel e Zapata stendono l'Udinese: 3-2. La Roma ripresa sul campo del Sassuolo a 5’ dalla fine, la Lazio vince sullo Spezia 2-1. Il Napoli supera a fatica il Crotone e in classifica mette pressione alla Juventus: decisiva la rete di Di Lorenzo, inutile la doppietta di Simy. Pari nello scontro salvezza tra Benevento e Parma, 1-1 tra Genoa e Fiorentina. Il Verona torna a vincere col Cagliari Condividi:

Nel pomeriggio della 29esima giornata di Serie A, l'Atalanta con Muriel e Zapata stende l'Udinese vincendo per 3-2. La Roma viene ripresa sul campo del Sassuolo a 5' dalla fine e la partita finisce 2-2. La Lazio vince invece in pieno recupero sullo Spezia: 2-1. Il Napoli supera a fatica il Crotone e in classifica mette pressione alla Juventus: decisiva la rete di Di Lorenzo, inutile la doppietta di Simy, finale 4-3 per i partenopei. Pari 2-2 nello scontro salvezza tra Benevento e Parma, 1-1 tra Genoa e Fiorentina, con RIbery espulso nella ripresa. Il Verona torna a vincere battendo 0-2 il Cagliari fuori casa. Nell'anticipo delle 12:30, pareggio 1-1 tra Milan e Sampdoria

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens (46' Djimsiti); Pessina (78' Pasalic), De Roon, Freuler; Malinovskyi (78' Maehle); Muriel (46' Ilicic), Zapata (86' Miranchuk). All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (70' Samir); Molina, De Paul, Walace (82' Arslan), Pereyra, Zeegelaar (59' Stryger Larsen); Okaka (59' Llorente), Braaf (70' Forestieri). All. Gotti



Ammoniti: Pereyra, Samir

La cronaca della partita Terzo successo consecutivo per i bergamaschi che si portano a -2 dal Milan. Udinese punita dagli ex: nel primo tempo, infatti, una doppietta di Muriel indirizza la sfida. Pereyra accorcia prima dell'intervallo, ma Zapata sigla il tris dopo un'ora di gioco. Stryger Larsen riaccende le speranze dei suoi, ma alla fine l'Atalanta vince 3-2.

La cronaca della partita Spettacolo al 'Maradona' tra Napoli e Crotone. La squadra di Gattuso vince 4-3 grazie alle reti di Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo e conquista il quarto successo consecutivo. Per gli ospiti doppietta di Simy e gol di Messias.

BENEVENTO-PARMA 2-2 (HIGHLIGHTS) 23' Glik (B), 55' Kurtic (P), 67' Ionita (B), 88' Man (P)

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Dapaoli (88' Letizia), Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich (79' Di Serio), Lapadula (64' Caprari). All. F. Inzaghi PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (46' Busi), Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani (85' Conti), Brugman (46' Kurtic), Kucka (78' Cornelius); Man, Pellè, Gervinho (77' Mihaila). All. D’Aversa

Ammoniti: Bani (P), Hetemaj (B), Di Serio (B)

La cronaca della partita Finisce 2-2 la sfida salvezza tra Benevento e Parma. Partita intensa, sopratutto nella ripresa, dove gli ospiti provano a portare a casa i tre punti spingendo nel finale. Nel Benevento in gol Glik nel primo tempo e Ionita nella ripresa, mentre per gli emiliani le reti sono di Kurtic e Man.

SASSUOLO-ROMA 2-2 (HIGHLIGHTS) 26' rig. Pellegrini (R), 57' Traoré (S), 69' Bruno Peres (R), 85' Raspadori (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (76' Haraslin), Chiriches (84' Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traoré, Djuricic (84' Oddei), Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy (74' Veretout); Borja Mayoral (83' Dzeko). All. Fonseca



Ammoniti: Djuricic (S), Pellegrini (R), Diawara (R), Cristante (R), Rogerio (S), Haraslin (S)

La cronaca della partita La squadra di Fonseca rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria e perde ulteriormente quota dalla Champions. Avvio difficile per i giallorossi, con Maxime Lopez che colpisce il palo, poi al 26' Pellegrini la sblocca su calcio di rigore. I padroni di casa pareggiano a inizio secondo tempo con Traoré, Bruno Peres riporta avanti i suoi ma, a cinque minuti dal termine, Raspadori fissa il 2-2 finale.

GENOA-FIORENTINA 1-1 (HIGHLIGHTS) 13' Destro (G), 23' Vlahovic (F)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (62' Zajc), Strootman (83' Melegoni), Badelj, Behrami (70' Ghiglione), Zappacosta; Destro (70' Pjaca), Scamacca (83' Shomurodov). All. Ballardini FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres (71' Biraghi), Bonaventura (71' Eysseric), Pulgar, Castrovilli (83' Callejon), Venuti (89' Amrabat); Ribery, Vlahovic (89' Kouame). All. Iachini

Espulso Ribery (F) al 51' per rosso diretto

Ammoniti: Strootman (G), Zajc (G), Pulgar (F)

La cronaca della partita Pareggio per 1-1 tra Genoa e Fiorentina allo stadio ''Ferraris''. I padroni di casa non capitalizzano il gol di Destro al 13', rimontato da Vlahovic al 23'. Viola in dieci dal 51' a causa dell'espulsione di Ribery.

CAGLIARI-VERONA 0-2 54' Barak (V), 98' Lasagna (V)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan (61' Gaston Pereiro); Zappa, Nandez (72' Marin), Nainggolan, Duncan (82' Pavoletti), Lykogiannis (62' Asamoah); Cerri (62' Simeone), Joao Pedro. All. Semplici VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (78' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (54' Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak (66' Bessa), Zaccagni (78' Salcedo); Lasagna. All. Juric

Ammoniti: Lovato (V), Klavan (C), Sturaro (V), Lazovic (V)

La cronaca della partita L'Hellas Verona torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Il primo tempo è molto bloccato con le due squadre che non riescono a incidere in fase offensiva. L'occasione più clamorosa al 37' sui piedi di Lykogiannis, che spara alto. Nella ripresa gli ospiti la sbloccano con un sinistro chirurgico di Barak. Il Cagliari prova a reagire colpendo anche un palo con Simeone. Con i padroni di casa sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, il Verona la chiude in contropiede con Lasagna allo scadere.

LAZIO-SPEZIA 2-1 56' Lazzari (L), 73' Verde (S), 89' rig. Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano

Espulsi: Lazzari (L), Correa (L)

Ammoniti: Chabot (S), Pereira (L)