Serie A, Milan-Sampdoria 0-0. DIRETTA

A San Siro il Milan ospita la Sampdoria e prova a ottenere i tre punti per accorciare sull'Inter, al momento avanti 6 punti (ma con una gara in meno per il rinvio della sfida con il Sassuolo). Pioli recupera Rebic, che però parte dalla panchina. Dietro a Ibrahimovic c'è Krunic insieme a Castillejo e Calhanoglu. Torna dal 1' Bennacer, nei due in mezzo di fianco a Kessié, mentre Saelemaekers gioca terzino destro al posto di Dalot. La Sampdoria conferma la coppia Quagliarella-Gabbiadini davanti, con Damsgaard titolare. A centrocampo spazio a Silva al posto di Ekdal. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).