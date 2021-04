Serie A, 32ma giornata: alle 18.30 Milan-Sassuolo

È Milan-Sassuolo il primo match di oggi nel turno infrasettimanale di Serie A che corrisponde alla 32ma giornata di campionato. I rossoneri di Stefani Pioli, senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer, provano a mantenere il secondo posto affrontando in casa i ragazzi di De Zerbi. Alle 20.45 tutte le altre partite, tra le quali spiccano Spezia-Inter, con i nerazzurri in cerca di una vittoria che li avvicinerebbe ulteriormente allo scudetto, e Juventus-Parma dove i bianconeri ritrovano Cristiano Ronaldo e provano a riscattare la sconfitta contro l’Atalanta dello scorso turno. Allo stesso orario anche Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento e Udinese-Cagliari. Domani, giovedì 22 aprile, doppio scontro per la zona Champions tra con Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, mentre nell’anticipo la Fiorentina ha battuto per 2-1 l’Hellas Verona al Bentegodi. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)