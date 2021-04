Serie A, 33ma giornata: Genoa-Spezia 0-0. DIRETTA

Apre il derby ligure: Destro affianca Pandev, Nzola dal 1'. Alle 18 Parma-Crotone, ultime due in classifica: con una sconfitta i calabresi sarebbero condannati alla retrocessione in B. In serata, dalle 20.45, Sassuolo-Sampdoria

La 33ma giornata del campionato di Serie A si apre con il derby ligure tra Genoa e Spezia, in campo dalle 15 (in diretta su Sky Sport Serie A). Le due squadre sono alla ricerca di punti per la corsa salvezza. Alle 18 Parma-Crotone, sfida tra le ultime due in classifica che potrebbe condannare i calabresi alla retrocessione matematica in Serie B (in diretta su Sky Sport Serie A). In serata, alle 20.45, Sassuolo-Sampdoria, entrambe reduci da una vittoria nell'ultimo turno (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).