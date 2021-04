12/12 ©Ansa

Quali sono state le reazioni all’annuncio della Superlega? Seppur non tutti siano contrari alla nascita di un nuovo torneo continentale europeo per club, sono numerosi i pareri contrari alla Superlega. Tra i detrattori non solo ex calciatori, come gli inglesi Gary Lineker e Gary Neville, calciatori in attività, come il centrocampista del Psg Ander Herrera, ma anche leader politici come Boris Johnson, Emmanuel Macron e Mario Draghi