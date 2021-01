Calciomercato, affari e nomi caldi dell'ultima settimana di trattative

1/15 ©Getty

Gli affari del calciomercato sono più caldi che mai, con la sessione invernale che si chiuderà il prossimo 1 febbraio. Sono numerosi i giocatori pronti a fare le valigie verso nuove squadre. Tra i possibili partenti negli ultimi giorni si è aggiunto Edin Dzeko, dopo la rottura con Fonseca seguita all'eliminazione della Roma in Coppa Italia. Operazione non facile, anche per il poco tempo disponibile e l'ingaggio elevato del bosniaco, ma se lo scontro con l'allenatore portoghese non fosse ricomposto non si potrebbe escludere una cessione del capitano giallorosso

