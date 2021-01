Chelsea, Lampard esonerato: sarà sostituito da Tuchel

“Una decisione molto difficile”, spiega la nota diffusa dalla società, ma motivata dalla serie di risultati negativi in cui i Blues sono incappati recentemente, due vittorie, cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime otto partite di campionato che hanno fatto scivolare la squadra al nono posto in classifica. Il prossimo allenatore del Chelsea dovrebbe essere Thomas Tuchel, esonerato dal Paris Saint Germain a Natale.

Una carriera legata al Chelsea

Lampard, una carriera lunga 13 stagioni da giocatore per il Chelsea, era tornato come allenatore nell’estate del 2019, dopo una brevissima gavetta di un anno in Championship alla guida del Derby County. Al suo primo anno aveva condotto la squadra al quarto posto in classifica, con 20 vittorie, sei pareggi e 12 sconfitte, raggiungendo gli ottavi di finale di Champions League. In bilancio non troppo diverso da quello della prima metà di questa stagione, con 8 successi, cinque pareggi e sei sconfitte, comunque insufficienti a valerli la conferma della fiducia della società.