Milan-Juventus 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Dopo ventisette turni si ferma l’imbattibilità del Milan. La Juventus ha la meglio nel big match della 16a giornata grazie a una doppietta di Chiesa e un gol di McKennie Condividi:

Primo tempo: Chiesa scatenato, Calabria pareggia Nonostante le numerose assenze, Milan e Juventus danno vita ad una partita piacevole fin dai primi minuti. Nessun timore reverenziale per i ragazzi di Pioli che ci provano prima con Leao e poi con Hauge ma senza precisione. La pressione alta dei rossoneri non mette in difficoltà il palleggio della Juventus che con il passare dei minuti inizia ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma. Al 16’ prima grande occasione per Chiesa che di controbalzo dal limite colpisce un clamoroso palo. Due minuti dopo l’esterno ex Fiorentina manca l’impatto con il pallone ma dopo pochi secondi arriva il gol. Invenzione di Dybala che elude la marcatura di Romagnoli con il tacco, Chiesa prende il tempo a Hernandez e con un diagonale batte Donnarumma. La risposta del Milan ha la firma di Leao che dopo una gran giocata palla al piede sfiora il palo. Botta e risposta ancora tra Chiesa e Leao, scatenati in avanti. Il Milan spinge al 35’ con Szczesny che per due volte salva la porta bianconera prima su un tocco fortuito di Ramsey poi su una botta dalla distanza di Calhanoglu. Al 41’ arriva il pari del Milan: Leao innesca il contropiede sulla sinistra, serve al centro Calabria che con un destro piazzato trova l’1-1.

Secondo tempo: Chiesa e McKennie per la vittoria bianconera Primo squillo della ripresa firmato da Dalot che con un destro velenoso chiama all’intervento Szczesny. Dopo una fase di stallo è ancora Chiesa ad accendersi: al 62’ l’attaccante, servito da Dybala, salta Theo Hernandez e scaglia un sinistro preciso dal limite che si infila nell’angolino basso. Spinge la Juventus, palla geniale di Cristiano Ronaldo per il nuovo entrato McKennie, sinistro dell’americano e grande risposta di Donnarumma. Ed è proprio il centrocampista al 76’ che firma il tris: grande azione sulla destra di Kulusevski (anche lui entrato da pochi minuti) che sfonda e mette in area per McKennie pronto a chiudere con una girata vincente. Il Milan prova una reazione anche grazie ai cambi e a rendersi pericoloso è Calhanoglu, tra i migliori, che dalla distanza impensierisce Szczesny.