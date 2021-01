Sampdoria-Inter 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce con il risultato di 2-1 il match tra la Samp di Claudio Ranieri e l'Inter di Antonio Conte, partita valida per la 16ma giornata di Serie A. All'11' Sanchez si fa parare un rigore da Audero. Non sbaglia il penalty invece al 24' l'ex Candreva. Al 38' raddoppio di un altro ex, Keita Balde, che sfrutta una grande azione di Damsgaard e batte Handanovic anticipando tutti in area. Al 65' accorciano i nerazzurri con De Vrij di testa su corner. Ma i milanesi stavolta non trovano la rimonta e devono arrendersi ai blucerchiati dopo le otto vittorie di fila.

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.