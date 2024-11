Bayern Monaco, difensore Kim sta facendo il servizio militare online

Il difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli Kim, Min-jae sta facendo il servizio militare per la Corea del Sud online, secondo quanto ha riferito il quotidiano Bild. Kim è in grado di svolgere il servizio militare obbligatorio online grazie a un accordo speciale e deve prestare servizio da una a due ore a settimana. In Corea del Sud è comune che atleti di alto livello e popstar debbano svolgere 18 mesi di servizio militare obbligatorio e Kim gode di un permesso speciale in seguito ai suoi successi sportivi.