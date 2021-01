Crotone-Roma 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Giallorossi in vantaggio dopo 8 minuti con Mayoral, che al 29' raddoppia da fuori area. Poi lo spagnolo procura un rigore e Mkhitaryan lo trasforma per il 3-0. Nella ripresa la squadra di Fonseca controlla, ma subisce il gol calabrese da Golemic

Termina con il punteggio di 1-3 il match tra il Crotone e la Roma allenata dal portoghese Fonseca, partita valida per la 16ma giornata di Serie A. I giallorossi la sbloccano all’8’ con un gol di Borja Mayoral che trasforma un assist di Mkhitaryan. Poi al 29’ lo spagnolo raddoppia con un destro da fuori area e una conclusione imparabile per Cordaz. La terza rete per la Roma è di Mkhitaryan (34’), che trasforma un rigore procurato da Mayoral. Gol del Crotone al 71’: dagli sviluppi dell'angolo calciato da Messias, Golemic anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Pau Lopez. Roma sempre terza in classifica, Crotone ultimo (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A - TORINO-VERONA 1-1 - ATALANTA-PARMA 3-0 - SAMPDORIA-INTER 2-1 - SASSUOLO-GENOA 2-1).

