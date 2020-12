Cristiano Ronaldo eletto giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards

15/15 ©Fotogramma

Per uno come Cristiano Ronaldo, che in carriera ha vestito anche la casacca del Manchester United e per cui "Il talento non basta" (frase detta nel video di introduzione al premio), un riconoscimento del genere va anche a valorizzare la sua assoluta dedizione al lavoro

