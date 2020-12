Serie A: Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Bianconeri a caccia di un'altra vittoria, dopo il 4-0 a Parma, per non perdere contatto con Milan e Inter. I viola non ottengono il successo da quasi due mesi e sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Squadre in campo alle 20.45, diretta su Sky Sport Serie A

Juventus e Fiorentina è il secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A. Squadre in campo alle 20.45, all'Allianz Stadium di Torino (diretta su Sky Sport Serie A). La squadra di Pirlo è a caccia di un'altra vittoria, dopo il 4-0 a Parma, per non perdere contatto con Milan e Inter. Gli uomini di Prandelli non vincono da quasi due mesi e si trovano nella zona bassa della classifica. C'è inoltre da verificare la reazione di Cr7 e compagni, dopo che il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione ai partenopei per non essersi presentati a Torino per la gara dello scorso 4 ottobre a seguito di due casi di coronavirus riscontrati nella rosa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).