Caos Juve-Napoli, azzurri in isolamento. Ma Lega conferma orario

Non sembra destinata a risolversi l’intricata vicenda intorno alla partita Juventus-Napoli, prevista da calendario per domenica 4 ottobre, in serata. La squadra di Gattuso è stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi al coronavirus, Zielinski ed Elmas, e quindi non è prevista una partenza per Torino. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino nonostante la Lega di Serie A abbia confermato ufficialmente l’orario di inizio del match alle 20.45. La Juve ha ribadito che si presenterà in campo e dunque i partenopei rischiano di perdere la partita a tavolino. La stessa formazione bianconera ha regolarmente effettuato l'allenamento di rifinitura in mattinata: nessun cambio di programma. Intanto fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe una replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo di una settimana fa, con due positivi lasciati a casa ma poi fonte di un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli.

Lega Serie A: "Juve-Napoli confermata domenica alle 20.45"

Nella serata di sabato, la Lega Serie A ha confermato con una nota che “la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domenica alle 20.45". Nonostante i casi di positività registrati nella squadra partenopea e alla presa di posizione della Asl di Napoli, i vertici del calcio italiano hanno dato via libera al match.