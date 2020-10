Coronavirus, positivo il giocatore del Napoli Piotr Zielinski

Due casi di coronavirus nel Napoli. Al termine dell’elaborazione dei tamponi eseguiti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Lo rende noto il club partenopeo su Twitter. ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA )

Ieri secondo test molecolare

Giocatori e staff del Napoli si erano sottoposti a un primo ciclo di tamponi dopo la partita di domenica scorsa al San Paolo contro il Genoa e le 14 positività emerse nel fine settimana tra le fila del Grifone. Ieri la squadra allenata da Gattuso è stata sottoposta a un secondo test molecolare, da cui è emersa la positività di Zielinski e Costi. Domani mattina il terzo e decisivo tampone in vista della sfida, in programma domenica sera, contro la Juventus, in modo da avere i risultati entro sera e decidere sulla partenza.