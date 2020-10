Coronavirus, calcio: positivo il giocatore Elif Elmas del Napoli

"Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas". È quanto dichiarato dal club del Napoli su Twitter questo pomeriggio, a proposito del centrocampista macedone, in seguito ai tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra. Altri tre tamponi devono essere ancora processati. Il 2 ottobre, al termine dell’elaborazione dei tamponi eseguiti ieri, erano risultati positivi il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. ( CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA - LE MAPPE ).

I precedenti tamponi

Giocatori e staff del Napoli erano risultati negativi ai tamponi effettuati dopo la partita di domenica 27 settembre al San Paolo contro il Genoa. I test erano dovuti alle 14 positività tra staff e giocatori emerse nello scorso settimana tra le fila del club ligure. Il Napoli, infatti, era stata l'ultima squadra ad affrontare il Genoa. Il primo ottobre, la squadra allenata da Gattuso aveva annunciato su Twitter di sottoporsi a un secondo test molecolare, mentre il terzo e decisivo in vista della sfida contro la Juventus era previsto per la prima mattinata di oggi, in modo da avere i risultati in serata e decidere sulla partenza.