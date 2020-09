Covid Genoa, il nuovo test conferma la positività per 14 tesserati

Anche per i calciatori del Napoli, ultima squadra ad affrontare il Genoa, hanno effettuato un giro di tamponi. Isolamento fiduciario preventivo per l'arbitro Sacchi e i due assistenti Lo Cicero e Rossi, impegnati al San Paolo: i tre sono in attesa di tampone.

Cosa succede in Serie A quando c’è un focolaio in una squadra

leggi anche

Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis guarito dal Covid-19

Quello di Genova è il primo caso di un vero e proprio focolaio all’interno di una squadra da quando si è ripreso a giocare post-lockdown. In Italia non c’è una soglia minima di calciatori necessari per disputare una partita in caso di contagio da coronavirus, al di sotto della quale scatterebbe automaticamente il rinvio del match. In questi casi è necessario fare richiesta di rinvio alla squadra avversaria, che deve dare il proprio assenso. In Europa, invece, la Uefa ha stabilito che servono almeno 13 giocatori negativi per disputare il match.