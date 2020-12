Serie A, Parma-Juventus 0-4: doppietta di Cristiano Ronaldo

Il match si scalda al 15’ con una manovra in ripartenza dei padroni di casa, con la traccia da sinistra verso il centro che attraversa l'area piccola e arriva sul destro di Kucka: tiro ravvicinato, ma Buffon respinge a due passi dalla linea. A sbloccare il risultato è la Juventus al 23’: rasoterra centrale di Alex Sandro e Kulusevski, col mancino, la piazza nell'angolo basso. Appena tre minuti dopo i bianconeri raddoppiano con un gol di Cristiano Ronaldo, di testa sul cross di Morata. Al 45’ ancora un’occasione per la squadra di Pirlo: sugli sviluppi di un corner McKennie va di testa e il suo diventa un assist per Bonucci che, da due passi, manda però a lato col mancino.

Secondo tempo: ancora CR7 e gol di Morata

Nella ripresa è ancora Ronaldo a segnare al 48’. Ramsey serve in profondità CR7: il mancino in diagonale del portoghese non dà scampo a Sepe e vale la doppietta. Al 50’ occasione per i padroni di casa: Kurtic avanza sul fondo e appoggia in mezzo per Kucka che chiude col mancino a rientrare, ma Buffon respinge ancora il tentativo dello slovacco. Poi al 74’ è Gagliolo a sfiorare il gol: il difensore arriva puntuale su un cross e colpisce col mancino al volo, ma non riesce a inquadrare la porta. Alla fine arriva anche il quarto gol dei bianconeri: cross dalla sinistra e colpo di testa di Morata che trova l'angolo.