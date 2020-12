Sampdoria-Crotone 3-1: gol e highlights della partita di Serie A

Nel secondo anticipo della 13esima giornata di Serie A, la Sampdoria batte 3-1 il Crotone. Sblocca il match Damsgaard (26'), che da due passi deposita in rete su cross di Jankto. Per quest'ultimo non solo un assist, ma anche una rete: conclusione sballata di La Gumina, il pallone arriva al ceco che non perdona (36'). Nel recupero del primo tempo accorcia Simy su rigore. Ferrari fuori per infortunio. Nella ripresa in campo anche Quagliarella, in gol con un colpo di testa cinque minuti dopo il suo ingresso (65'). I blucerchiati salgono a 17 punti, i calabresi restano ultimi in classifica a quota 6 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - FIORENTINA-VERONA 1-1). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.