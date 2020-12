Fiorentina-Verona 1-1: gol e highlights della partita di Serie A

Nel primo anticipo della 13esima giornata di Serie A, la Fiorentina pareggia in casa 1-1 con il Verona. Sblocca subito il match Veloso su rigore (8'), assegnato per intervento di Barreca su Salcedo (rivisto lungamente al Var dall'arbitro). Rimedia dieci minuti dopo Vlahovic, che conquista un penalty per fallo di Gunter e poi lo trasforma spiazzando Silvestri (19'). Nel secondo tempo ci provano Lazovic (Dragowski in uscita bassa mura il suo tentativo) e Milenkovic (incornata fuori di poco sugli sviluppi di una punizione). Alla fine è un punto per parte: i viola sono a quota 11, appena sopra la zona retrocessione, mentre gli scaligeri salgono a 20 e sono settimi (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.